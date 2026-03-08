Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam Projesi - Son Dakika
Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam Projesi

Yeşilay\'dan Sağlıklı Yaşam Projesi
08.03.2026 11:40
Yeşilay ve MEB, 'Sağlıklı Yaşam Ligi' projesiyle çocukların bağımlılıkla mücadeleye katılımını sağlıyor.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Bağımsızlık Yılı kapsamında hayata geçirilen "Sağlıklı Yaşam Ligi" Projesi, çocukların bağımlılıkla mücadelede sorumluluk almasını hedefliyor.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana'da AA muhabirine, bağımlılığın hem Türkiye hem de dünyada büyük bir problem olduğunu söyledi.

Yeşilayın alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığıyla mücadelesini tüm hızıyla sürdürdüğünü anlatan Dinç, insanların bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşayabildiklerini belirtti.

Dinç, bağımlılıkla ilgili yaşanan sıkıntıların omuz omuza, güçlü iradeyle atlatılabileceğini dile getirdi.

"Bağımsızlık kültürü oluşana kadar mücadelemize devam edeceğiz"

2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini ve bunun tam zamanında atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

"İnsanımızı kurtarmak, çocuklarımızı, gençlerimizi korumak anlamında 2026 Bağımsızlık Yılı'ndan çok ümitliyiz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak da biz bu çerçevede 120 şubemiz, ?105 Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz (YEDAM) ve 180 Genç Yeşilay Kulübümüzle bağımsızlık seferberliği ilan ettik. ?Bağımlılık endüstrisi nasıl Türkiye'nin en ücra köşesine dahi gittiyse biz de her mahalleye gireceğiz, her sokakta yer alacağız, her insanımıza temas edeceğiz. Ülkemizde bağımsızlık kültürü oluşana, her bir insanımızı koruyup kurtarana kadar mücadelemize devam edeceğiz. 2026 Bağımsızlık Yılı, bu anlamda bize hız ve enerji vermiş oldu."

"Çocuklarımız, bağımlılıkla mücadelede 'Ben de varım' demiş olacaklar"

Dinç, çocuk ve gençlerin bağımlılıktan korunmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile bugüne kadar çok sayıda proje yürüttüklerini, "Bağımsızlık Yılı"nda da işbirliklerinin devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda bu yıla özel "Sağlıklı Yaşam Ligi" Projesi'ni hayata geçirdiklerine işaret eden Dinç, şöyle konuştu:

"Burada çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşamla, bağımlılıklardan uzak durmakla alakalı enerjilerini, vizyonlarını ve düşüncelerini harekete geçirmelerini sağlıyoruz. Okullarda her sınıfta takımlar oluşuyor. Yeşilay olarak onlara ödevler, görevler veriyoruz ve o görevleri yerine getiriyorlar. Yarışma, lig gibi ilerliyor, üst sıralara çıkıyorlar ve şampiyonluk liginde şampiyonluğu kim kazanacak diye bakıyoruz. Bu noktada çocuklarımızın bağımlılıkla mücadelede pozisyon, sorumluluk almalarını, fikirlerini, enerjilerini paylaşmalarını çok önemsiyoruz. Bağımsızlık Yılı'nda Sağlıklı Yaşam Ligi ile Türkiye'nin her yerinde çocuklarımız, gençlerimiz bağımlılıkla mücadelede 'Ben de varım.' demiş olacaklar. Yeteneklerini, kabiliyetlerini bu doğrultuda insanımızla paylaşmış olacaklar."

Dinç, projenin Erzincan, Afyonkarahisar ve Edirne'de hayata geçirildiğini, kısa zamanda 81 ildeki her okulda uygulanacağını ifade etti.

YEDAM'dan 90 bin kişi destek aldı

Dinç, bağımlılıkla mücadele eden ve bundan etkilenen ailelerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Devletin desteğiyle ?Türkiye Yeşilay Cemiyetinin, dünyada olmayan bir modeli Türkiye'de yürüttüğüne dikkati çeken Dinç, "Türkiye'nin her şehrinde 105 noktada ücretsiz psikoterapi, sosyal hizmet desteği veren, danışanlarımıza beceri, meslek kazandırdığımız ve danışanlarımızın hayatını 360 derece kontrol edip bağımlılıktaki risk faktörlerini azaltarak koruyucu faktörleri artırdığımız müdahale programını organize ediyoruz." diye konuştu.

Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden (YEDAM) bugüne kadar 90 bin kişinin destek aldığını ve 600 binin üzerinde seans yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam Projesi - Son Dakika

Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam Projesi
