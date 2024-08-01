Yeşilay, depremzedelere psikolojik destek sağlıyor - Son Dakika
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Yeşilay, depremzedelere psikolojik destek sağlıyor

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde psikolojik inşa süreci yürüttüklerini açıkladı. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri üzerinden on binlerce insanın ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği aldığını belirten Dinç, depremde yakınlarını kaybeden insanların yaşadığı zorlukları hatırlattı. Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele etmenin yanı sıra insanların kendini koruyabilmesi ve güçlenmesi için de çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

01.08.2024 21:09
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde psikolojik inşa süreci yürüttüklerini söyledi.

Malatya Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, insana zarar veren, psikolojik açıdan yıpratan, sosyal ilişkilerini bozan, fiziksel anlamda geri dönüşsüz etkileri olan zararlılardan insanların korunması için mücadele ettiklerini belirtti.

Psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının ücretsiz psikoterapi ile sosyal hizmet desteği sunduğunu aktaran Dinç, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesi olarak adlandırdığımız 11 şehrimizde de 13 Yeşilay Danışmanlık Merkezi üzerinden on binlerce insanımıza ulaşmış, onlara bağımlılık noktasında ücretsiz psikoterapi ile sosyal hizmet desteği verdik. Depremle beraber sadece bağımlı insanımıza değil, aynı zamanda psikolojik olarak zorluk yaşayan insanımıza da ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunduk. Hem telefonla hem de YEDAM'de psikoterapi ile sosyal hizmet desteği verdik. Bu ağır yükü kaldırmaları ve psikolojik anlamda güçlenmeleri için yardım ettik."

Dinç, depremde insanların yakınlarını kaybettiğini ve büyük zorluklar yaşadığını hatırlattı.

Cemiyet olarak bu zor günlerinde vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Dinç, "Bu bölgedeki psikolojik inşa sürecini başlatmak için genel merkez ekibi olarak buraya geldik. Buradan Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'a geçerek, şubelerimizi ve danışmanlık merkezlerimiz üzerinden depremin acısını halen yaşayan insanımız için daha fazla nasıl hizmet sunabiliriz üzerine çalışmalar yapacağız. Bir bağımsızlık seferberliği yürütüyoruz. Sadece bağımlılıkla alakalı değil, bağımlı olmadan önce insanımız kendini koruyabilsin, güçlü olabilsin diye bir bağımsızlık seferberliği yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Mehmet Dinç, Deprem, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay, depremzedelere psikolojik destek sağlıyor - Son Dakika

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