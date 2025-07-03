Yeşilay Eğitimi ile Bağımlılığa Son

Malatya'da yaşayan 25 yaşındaki T.T, Yeşilaydan aldığı eğitim sayesinde madde bağımlısı ağabeyinin yeniden hayata tutunmasına destek oldu.

Ağabeyi Y.E'nin yaklaşık 6 yıl önce madde kullanmaya başladığını fark eden T.T, ağabeyine yardımcı olmak adına Yeşilaya başvurarak bağımlılıkla mücadele konusunda psikolojik destek eğitimi aldı.

Yaklaşık 5 yıl boyunca ağabeyinin yanında olan genç kadın, sabırla yürüttüğü destek süreci sonunda Y.E'nin 2 yıl önce bağımlılıktan tamamen kurtulmasına katkı sağladı.

T.T, AA muhabirine, ağabeyinin madde kullanımına başlamasıyla ailesinden ve arkadaş çevresinden uzaklaştığını söyledi.

Rehabilitasyon sürecinin oldukça zorlu geçtiğini belirten T.T, "Çok şükür kurtulduk ama çok zorlu dönemlerdi. Kendisini psikolojik olarak çok etkiledi." dedi.

"Yalnız kalırsa kaybolacaktı"

Ağabeyine destek olmanın kendisine gurur verdiğini dile getiren genç kadın, şunları kaydetti:

"Herkes ondan uzaklaştı ama ben tam tersine onunla ilgilenmeyi seçtim çünkü yalnız kalırsa tamamen kaybolacağının farkındaydım. Artık yok oluşa doğru gidiyordu. Bu süreci birlikte aştık. İlk başlarda kesinlikle bağımlı olduğunu kabul etmiyordu. Hatta bundan mutlu olduğunu, bırakmak istemediğini söylüyordu ama zamanla Yeşilaydan öğrendiğim bilgileri ona anlattım. Bunun bir bağımlılık olduğunu, aslında onu mutlu değil, mutsuz ettiğini ve zarar verdiğini gösterdim. Böylece zamanla değişmeye başladı."

"Çok uykusuz kaldım, çok nöbet tuttum"

Ağabeyinin tedavi sürecinde neredeyse her an yanında olduğunu anlatan T.T, "Çok uykusuz kaldım, çok nöbet tutmak zorunda kaldım. Böyle bir durumda takip şart, çok dikkatli olmak gerekiyor. Gerçekten çok zorlu dönemdi." diye konuştu.

T.T, bağımlı bireylerin en büyük desteği ailelerinden görmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ne olursa olsun yakınlarınıza sırtınızı dönmeyin. Mücadeleyi bırakırsanız karşınızdaki kişi çok daha zorlu sürece giriyor. Yalnızlık, bağımlıyı daha büyük sıkıntılara sürüklüyor. Şartlar ne olursa olsun yanında olmaya çalışın. Maddi desteği kesebilirsiniz ama manevi desteği asla kesmeyin." ifadelerini kullandı.