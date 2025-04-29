Yeşilay Fırat Üniversitesi\'nde Bilgilendirme Yaptı

Yeşilay ve Genç Yeşilay, Fırat Üniversitesi 50. yıl kutlama programı kapsamında açtığı stantta bilgilendirme yaptı.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Üniversitesi 50. yıl kutlama programı kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında Yeşilay da stant kurdu.

Yeşilay ekipleri, stantta ziyaretçileri bilgilendirdi, yeni gönüllüler kazandı.

Ziyaretçilerden ilgi gören stantta, kalem, anahtarlık, bileklik ve bağımlılığın bırakılmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.