Yeşilay Genel Başkanı Dinç, TEKNOFEST Şanlıurfa'da irade ve birikime vurgu yaptı

Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, insanın kendi hayatında her şeyi bizzat tecrübe etmesi için yeterli zamanının olmadığını belirterek, "İnsanlığın ortak birikiminden, kültürümüzün ortak birikiminden ve tecrübesinden istifade etmemiz lazım." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, festivalin üçüncü gününde KÜME Vakfı tarafından düzenlenen "Tecrübe: İnsanlık Hali" sergisi kapsamındaki KÜRE Konuşmaları'nda yer alan "Tecrübeden Teknolojiye, Teknolojiden İradeye" başlıklı programda konuştu.

Tecrübenin insanlığın büyük bir mirası ve birikimi olduğunu ifade eden Dinç, bu birikimden yararlanılması gerektiğini söyledi.

İnsanın kendi hayatında her şeyi bizzat tecrübe etmesi için çok uzun bir imkanının bulunmadığını belirten Dinç, insanlığın ortak birikiminden, kültüründen ve tecrübesinden istifade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

KÜME Vakfının tecrübe konusundaki çalışmasına da değinen Dinç, şöyle konuştu:

"İnsanlığın ortak birikiminden, kültürümüzün ortak birikiminden ve tecrübesinden istifade etmemiz lazım. Bu noktada KÜME Vakfımız çok güzel bir çalışma yapmış. İnsanlığın başından itibaren farklı alanlarda, ateş üzerinden, tarım üzerinden, taş üzerinden nasıl bir tecrübe birikimi var, bunu bize hatırlatmış ve o tecrübeyi bugün bilinçli ve doğru bir şekilde nasıl kullanırızla alakalı bize çok güzel bir bilinç oluşturmuş."

Dinç, tecrübenin doğru şekilde kullanılmasında iradenin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Mehmet Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize en lazım olacak şeylerden bir tanesi irade meselesi. Yani kendimize, bildiğimiz doğrular şeklinde yaşama konusunda söz geçirebilmemiz ya da bildiğimiz yanlışlardan uzak durma konusunda söz geçirebilmemiz. Özellikle bağımlılıklar anlamında irademiz bize nasıl yardımcı olabilir, risk faktörlerinden uzak durarak irade gücümüzü nasıl kullanırız, irade gücümüzü bütün hayatımıza hakim kılarak psikolojik anlamda güçlü insanlar olmalıyız."