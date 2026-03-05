Yeşilay Haftası\'nda Vali Karakaya\'dan Ziyaret

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Yönetim Kurulu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) temsilcilerini makamında kabul etti.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, YEDAM temsilcileri bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Vali Karakaya'ya bilgi verdi.

Görüşmede, farkındalık faaliyetleri ve YEDAM'ın sunduğu danışmanlık hizmetleri ele alındı.

Vali Karakaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yeşilay'ın toplum sağlığının korunması ve bağımlılıkla mücadelede önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Yeşilay Haftası'nı kutlayan Karakaya, bağımlılıkla mücadeleye katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarında başarı diledi.