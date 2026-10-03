Yeşilay\'ın İskenderun\'daki etkinliğinde çocuklar bağımlılığa uçurtmayla dikkat çekti

Yeşilay'ın İskenderun'daki etkinliğinde çocuklar bağımlılığa uçurtmayla dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Hatay Yeşilay Şubesi öncülüğünde İskenderun'da 'Hareket et, sağlıklı yaşa, birlikte uçuralım' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar, Atatürk Bulvarı'ndaki sahil bandında aileleriyle uçurtma uçurdu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu.
Hatay Yeşilay Şubesi öncülüğünde "Hareket et, sağlıklı yaşa, birlikte uçuralım" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Atatürk Bulvarı'ndaki sahil bandında düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla uçurtma uçurdu.
Kaynak: AA
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