Yeşilay, Lise Öğrencilerine Bağımlılık Mücadelesini Anlattı

Şırnak Yeşilay Şubesince lise öğrencilerine bağımlılık mücadele anlatıldı.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın ve etkinlik birimi komisyon üyeleri katıldı.

Çağın, burada sigara, tütün ve teknoloji bağımlılığı konularında öğrencilerin dikkatli olması gerektiği belirtti.

Bilgilendirme çalışmalarına ramazan ayı boyunca devam edileceği belirtildi.