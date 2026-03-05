Yeşilay Öğrencilere Teknoloji Bağımlılığı Anlattı

Yeşilay Batman Şubesince köy okulunda öğrencilere teknoloji ve internet bağımlığı anlatıldı.
Yeşilay Batman Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Edis ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Recepler Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.
Ziyarette öğrencilere teknoloji ve internet bağımlılığı, bilinçli ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verildi.
Öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskler, ekran süresinin dengelenmesi ve sağlıklı sosyal yaşamın önemi anlatıldı.
Öğrencilere bere ve eldiven hediye edildi.
