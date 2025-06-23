Yeşilay Spor Kulübü'nden Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika
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Yeşilay Spor Kulübü'nden Bağımlılıkla Mücadele

23.06.2025 11:14
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Hakkari'de Yeşilay Spor Kulübü, çocukları bağımlılıktan uzak tutmak için spor etkinlikleri düzenliyor.

Hakkari'de bağımlılıkla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla etkinlikler düzenleyen Yeşilay Şube Başkanlığı, sportif faaliyetleriyle de birçok çocuğu geleceğe hazırlıyor.

Kentte bağımlılığın önlenmesi ve buna karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yeşilay Şubesi, 2 yıl önce kurduğu spor kulübü ile çocukları farklı branşlarla buluşturuyor.

Şu ana kadar 70 çocuğa ulaşan Yeşilay Spor Kulübü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörlerinin desteğiyle sporcuları voleybol, badminton ve masa tenisinde geleceğe hazırlıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün salonlarında antrenörlerden eğitim alan çocuklar, okul hayatlarının yanı sıra ilgilendikleri branşlarda ilerleyip iyi sporcu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, 2023'te kurulan kulüp bünyesinde voleybol, badminton ve masa tenisi alanlarında faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Kulüpte 70 sporcunun bulunduğunu belirten Demir, "Yeşilay'ın temel amacı bağımlılıkla mücadeledir. Yeşilay bünyesinde tüm illerde spor kulüplerimiz kuruldu. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sahadayız. Özellikle okullarda bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Stant çalışmalarımız devam ediyor. Hayatın her alanında gençlerimize ulaşıyoruz. En son Çukurca'da düzenlenen müsabakada sporcularımız 3 birincilik aldı." diye konuştu.

"Genç potansiyelleri gün yüzüne çıkarmaya kararlıyız"

Altyapıdan iyi sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Hakkari zengin bir genç nüfusa sahip. İyi bir dinamizm var. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Genç potansiyelleri gün yüzüne çıkarmaya kararlıyız. Gençlerimizi bu şekilde sahalarda görmek bizim için mutluluk kaynağıdır. İnşallah sayımız giderek artacaktır. Çok fazla talep var. Vali Sayın Ali Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 2 yıldır faal olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz için milli sporcular yetiştirmek istiyoruz."

Antrenör Nezahat Çiftçi ise 2 yıldır kulüp bünyesinde çocuklara eğitim verdiklerini ifade etti.

Çocukların Yeşilay Spor Kulübü'nü tercih etmelerinin sebebinin kötü alışkanlıklardan uzak durma isteği olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Onların yeteneklerini keşfetmek, buraya kazandırmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak çok güzel bir şey. Çocuklarımızın potansiyeli gayet iyi. Yaş grupları küçük olmasına rağmen yetenekleri beni cezbediyor. Büyük hedeflerimiz var. Bunun için uğraşıyoruz. Seneye yapılacak yarışlarda il birinciliğini kazanarak onlarla il dışındaki müsabakalara katılmak istiyoruz ama en büyük hedefimiz milli sporcu yetiştirmek."

"Zararlı alışkanlıklardan uzak duruyoruz"

Voleybola 4. sınıfta başladığını belirten 11 yaşındaki Eylül Belçim Cindioğlu, öğretmeni sayesinde Yeşilay Spor Kulübü'ne başvurduğunu söyledi.

Cindioğlu, "Yeşilay Spor Kulübü'nde 2 yıldır voleybol oynuyorum. Çok eğlenceli geçiyor. Boş zamanlarımda bu aktiviteyi yapmak çok zevkli bir şey. Burada arkadaşlarımla maç yapabilmek, oynayabilmek, ısınabilmek çok eğlenceli. Zararlı alışkanlıklardan da uzak duruyoruz ve herkesin de uzak durmasını istiyoruz." diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Eylül Zelal Kanat ise yaptığı araştırmadan sonra Yeşilay Spor Kulübü'ne katıldığını anlatarak, "Ablam da voleybol oynuyordu. Ben de ondan esinlendim. Gayet verimli geçiyor. Kendimi çok zihinde hissediyorum. Burada smaç, manşet, parmak pas gibi voleybolun ana konularını öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Voleybol, hakkari, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Spor Kulübü'nden Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika

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