Yeşilay ve Ülkü Ocakları Edirne'de gençlere bağımlılıktan korunma yollarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeşilay ve Ülkü Ocakları Edirne'de gençlere bağımlılıktan korunma yollarını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay ve Ülkü Ocakları Edirne\'de gençlere bağımlılıktan korunma yollarını anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı ile Yeşilay, iş birliği protokolü kapsamında gençlere yönelik Bağımlılıkla Mücadele konferansı düzenledi. Klinik Psikolog Dilay Özkan Bayer'in konuşmacı olduğu etkinlikte bağımlılık türleri ve gençleri koruma yolları anlatıldı.

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı ile Yeşilay, "Bağımlılıkla Mücadele" konulu konferans düzenledi.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programda gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Klinik Psikolog Dilay Özkan Bayer'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, bağımlılık türleri, gençleri bu tehlikelerden koruma yolları ve farkındalık oluşturma konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Programın, gençlerin bilinçlenmesine ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sunacağı da vurgulandı.

Konferansa MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Cihan Çetin, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay yönetimi ile gençler katıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerSivil ToplumSağlıkGüncelEdirneBayerSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh
4-1’lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti 4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti
Cübbeli Ahmet’ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı Cübbeli Ahmet'ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı
Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
10 kişilik İngiltere 5 gollü maçta İspanya’nın 43 maçlık serisini bitirdi 10 kişilik İngiltere 5 gollü maçta İspanya'nın 43 maçlık serisini bitirdi
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
09:17
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak
Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
08:59
Yedek telefonlar için son gün 31 Aralık: IMEI kaydı kapatılabilir
Yedek telefonlar için son gün 31 Aralık: IMEI kaydı kapatılabilir
08:58
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
08:34
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
08:05
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 09:37:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Yeşilay ve Ülkü Ocakları Edirne'de gençlere bağımlılıktan korunma yollarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android