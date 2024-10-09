Yeşilçam Festivali'nde Nostalji Dolu Akşamlar - Son Dakika
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Yeşilçam Festivali'nde Nostalji Dolu Akşamlar

Antalya'da düzenlenen Yeşilçam Festivali, 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını ve klasik filmleri nostaljik bir atmosferde sunuyor. Sanatçı Seda Hazar, festivalde sahne alarak katılımcılara müzik şöleni yaşatıyor. Etkinlikler, nostaljik dekorlar ve yazlık sinema ile devam ediyor.

09.10.2024 14:15
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam Festivali'nde nostalji dolu akşamlar yaşanmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında sanatçı Seda Hazar 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını vatandaşlarla buluşturdu. Festivalde, dönem filmleri de açık hava sinemasında makaralı makineden izleyiciye ulaşarak nostalji yaşatıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak 5-12 Ekim'de Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği Yeşilçam Festivali, etkinlikler ve konserlerle devam ediyor. Yeşilçam teması ile ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran festivalde, DJ performansları ve konserlerle de müzik şöleni yaşanıyor. Festival kapsamında sahne alan sanatçı Seda Hazar, repertuvarıyla yurttaşlarla buluştu. 80'li ve 90'lı yılların Yeşilçam ile özdeşleşen şarkılarını söyleyen sanatçıya, vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Yazlık sinema keyfi devam ediyor

Özel olarak hazırlanan etkinlik alanda birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik araçlar, Yeşilçam maskotları, fotoğraf köşeleri, panayır oyunları, ahşap oyun alanları, antika ürün satış reyonları ve çeşitli sahne şovları festival boyunca ziyaretçileri bekliyor. Dönem filmlerinin yer aldığı yazlık açık hava sineması da film gösterimlerine devam ediyor. Festivale özel makaralı makinede beyaz perdeye yansıyan filmleri yurttaşlar, keyifle takip ediyor.

Festival boyunca sahne programları ve yazlık sinema film gösterimleri devam edecek. Programları sosyal medyadan takip etmek isteyenler '@yesilcam.festivali' instagram hesabından takip edebiliyor.

Festivale katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

- Murat Yalçın: "Eskiden babalarımızın yaşadığı atmosferi, oynadığı oyunları, yakından görüp anlamak istedik. Gerçekten buradaki ortam çok güzel. Klasik araçlar ilgi çekici. Bizleri böyle bir etkinlikle geçmişe götürdüğü için Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Bu atmosfere ihtiyacımız varmış. Eski şarkıların tatlı melodilerinin hissettirdiği duygular çok güzel. Eski filmlerin anısı bizi geçmişe götürdü. Geçmişin mi iyi, günümüzün mü iyi olduğunu düşündürttü."

-Mustafa Güvez: "Burada ilgimi çeken birçok şey oldu. Özellikle eski oyunlar, sadece filmlerde gördüğümüz eski araçlar çok hoşuma gitti. Konserler ve müzikler çok keyif verici. Tıpkı bir zaman makinesine girmiş gibi görmeyen herkese tavsiye ederim. Başkanımız Muhittin Böcek'e festival için çok teşekkür ediyorum her şey çok güzel ve eğlenceli olmuş."

Kaynak: ANKA

Festival, Antalya, Sinema, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilçam Festivali'nde Nostalji Dolu Akşamlar - Son Dakika

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