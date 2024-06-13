Yeşilçam'ın Ünlü Oyuncusu Murat Soydan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncel

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Murat Soydan'ın cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Eşi Uğurgül Soydan, cenaze öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, "Acımız çok büyük. Muhteşem bir insandı, beyefendi, asil... 43 yıllık eşiyim. Çocuklarımın babası. Çok büyük bir kayıp. Ailemiz başta olmak üzere, Türk milletinin başı sağ olsun." dedi.

Usta oyuncunun bıraktığı güzel eserleriyle anılacağını dile getiren Soydan, "Herkes tarafından çok sevilen ve sayılan bir insandı çünkü o halkını çok seviyordu." ifadesini kullandı.

Kızı Mehveş Soydan da duygularını, "Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Gurur duyuyorum onun kızı olduğum için. Mekanı cennet olsun. Babamın ismini her zaman yaşatacağız." sözleriyle aktardı.

"Çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Soydan'ın, yaşamına muhteşem filmler sığdırdığına işaret ederek, "Çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik, daha önce kaybettiğimiz bütün büyükler gibi. Hepimizin onlara borcu var. Çok güzel hatıralar bıraktılar bize. Müthiş bir kültür oluşturdular hepimiz için." ifadelerini kullandı.

Bugünkü dizi ve filmlerin, Türk sinemasından ilham alınarak ve etkilenerek hazırlandığını vurgulayan Güven, "Bize iyiyi öğrettiler yani kötü karakterlerin bile filmin sonunda iyiye dönüştüğü filmler izlettirdiler. Çok güzel günlerdi. O hatıralarımızla buradayız. Mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu.

Oyuncu Nuri Alço ise Yeşilçam'ın arka arkaya kayıplar verdiğini, Murat Soydan'ın da Türk sinemasına çok büyük emeği geçen, çok güzel filmlerde oynayan, kalbi güzel bir insan olduğunu söyledi.

Soydan'ın yaşı dolayısıyla ömrünün son zamanlarında birtakım rahatsızlıklar geçirdiğine işaret eden Alço, "Ailesi tarafından terk edilmeyip, çok güzel bakıldı. Oğlu, kızı, eşi, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar kendisini. Bir kolu kırıldı, bacağı kırıldı, bel fıtığı ameliyatı oldu. Hep üst üste geldi bu aksilikler." dedi.

Alço, Soydan ile 50 yıllık dostlukları olduğuna dikkati çekerek, birçok filmde de beraber oynadıklarını vurguladı.

Son zamanlarda da görüşmek istediğini fakat fırsat olmadığını sözlerine ekleyen Alço, "Nurlar içerisinde yatsın. Güzel bir insandı, kaybettik. Türk sineması için gerçekten kayıp." diye konuştu.

Cenazeye Soydan'ın çocukları Mehmet Murat Soydan ve Ali Murat Soydan ile Ahmet Arıman, Gani Rüzgar Şavata ve Teoman Ayık'ın da aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.