Usta Oyuncu Efkan Efekan'ı Anıyoruz

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"Battal Gazi Geliyor", " Cilalı İbo'nun Çilesi", "Meryem", "Ayşecik Fakir Prenses", "Yedi Kocalı Hürmüz", "Çalıkuşu" ve "Hanımın Çiftliği" gibi unutulmaz yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol alan, usta oyuncu Efkan Efekan'ın vefatının üzerinden 19 yıl geçti.

Yönetmen Ümit Efekan'ın kardeşi olan Efekan, 6 Mayıs 1935'te İzmir'de dünyaya geldi.

Efekan, ailesiyle İstanbul'a yerleştikten sonra Beyoğlu Ortaokulu'ndan mezun oldu.

Sinemaya 1953'te "Battal Gazi Geliyor" filminde figüranlık yaparak başlayan sanatçı, 1958'e kadar Sami Ayanoğlu'nun asistanlığını yaptı.

Atıf Kaptan'ın yardımıyla 1959'da "Ölmeyen Aşk" filminde başrol oynayan Efekan, ikinci ve yardımcı rollerde de yer aldı. Usta sanatçı, Muhterem Nur ile oynadığı filmlerle izleyicinin aklında yer edindi.

Yeşilçam'ın çok güçlü olduğu ve film sayısının giderek arttığı 1960'lı yıllarda oyunculuk kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Efekan, 1964'e kadar yaklaşık 25 filmde rol aldı.

Edebiyat eserlerinin televizyon uyarlamalarında oyunculuk yaptı

Efekan, 1965'te Ankara'da ses sanatçısı olarak sahneye çıktı fakat iki sene sonra sahnelerden çekildi.

Bir süre oyunculuğa ara verdikten sonra 1974'te Temel Gürsu'nun yönettiği "Kısmet" filmiyle sinemaya dönen sanatçı, 1980'li yıllarda "Yaprak Dökümü", "Dudaktan Kalbe" ve "Hanımın Çiftliği" adlı edebiyat eserlerinin televizyon uyarlamalarında oyunculuk yaptı.

Usta yönetmenler Lütfi Akad, Memduh Ün, Halit Refiğ ve Metin Erksan ile çalışan Efekan, Yıldız Tezcan, Parla Şenol, Neriman Köksal, Necdet Tosun, Neşe Karaböcek, İzzet Günay, Fikret Hakan, Öztürk Serengil ve Seyyal Taner ile çeşitli filmlerde rol aldı.

Sevgi Efekan ile evli olan ünlü oyuncunun Neslihan ve Alihan isimlerinde 2 çocuğu dünyaya geldi.

70 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı, akciğer kanseri nedeniyle tedavi görürken 7 Eylül 2005'te, 70 yaşında hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görülen Efkan Efekan'ın ödülünü oğlu Alihan Efekan aldı.

Ünlü oyuncu, "Ölümlü Dünya", "Meryem", "Cumbadan Rumbaya", "Ölümlü Dünya", "Benim Küçük Meleğim", "Cambaz Kızın Aşkı", "Sevdalı Efe", "Gönülden Gönüle", "Bir Milyonluk Macera", "Acı Aşk", "Şaka ile Karışık", "Çalıkuşu", "Aşkın Gözyaşları", "Kara Duvaklı Gelin", "Hacer Ana ve Oğulları", "Tek Başına" ve "Yalnız Değilsiniz"in de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol aldı.

Oynadığı yüzden fazla filmle hatırlanan Efekan, son yıllarında ise "Aşkımızda Ölüm Var", "Umutların Ötesi", "Seni Yaşatacağım", "Benim İçin Ağlama", "Zehirli Çiçek" ve "Bize Ne Oldu" gibi televizyon yapımlarıyla izleyici karşısına çıktı.