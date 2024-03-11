Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam\'ın unutulmaz oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rollerde oynayan Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Törene pek çok ünlü isim katıldı ve Yıldızoğlu'nun sanat dünyasında bıraktığı büyük etki ve değer vurgulandı.

11.03.2024 16:44  Güncelleme: 16:47
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Aralarında "Kara Murat" ve "Malkoçoğlu"nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rollerde oynayan Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Levent'teki Afet Yolal Camisi'ndeki törende taziyeleri sanatçının kızları Deniz Yıldızoğlu ile Sibel Aybar kabul etti.

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi, Suna Yıldızoğlu, sinemada bir neslin değiştiğini ve Kayhan Yıldızoğlu'nun yerini dolduracak kimsenin kalmadığını söyledi.

Kaybı için üzüntü duyduğunu dile getiren Yıldızoğlu, "O adamlara ihtiyacımız var ama hayat, ömür yetmiyor. Herkes seviyordu. Onu sevmeyen yoktu. Başka bir adamdı, sonuna kadar muhteşem bir adamdı." dedi.

"Yeşilçam'a çok büyük borcumuz var"

Yapımcı ve senarist Birol Güven, Yeşilçam'ın muhteşem bir kültürü olduğuna işaret ederek, "Yeşilçam'a çok büyük borcumuz var. Müthiş karakterler tanıdık orada. Kayhan Yıldızoğlu o kadar değişik, zengin ve çeşitli karakterlerle çıktı ki karşımıza yani zaten bu Yeşilçam'ın ortak özelliği. İnanılmaz sıcak insanlardı." şeklinde konuştu.

Yıldızoğlu'nun iyi bir insan olduğunu, izleyicileri sıcak karakterlerle tanıştırdığını kaydeden Güven, "Bugün oluşturduğumuz, inşa ettiğimiz kültürde bu büyüklerimizin ve Kayhan ağabeyin de çok büyük bir payı var yani kötü adam oynadığı zaman bile sevdik onu." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmen Ümit Efekan, Yıldızoğlu'nun Türk sinemasında kalitesi, efendiliği, bilgisi ve görgüsüyle çok özel bir yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Bizim canımızdı yani, bir de espriliydi. Sanata, sete, setteki insanlara inanılmaz güzellikleri olan çok özel biriydi." dedi.

"Türk tiyatrosu ondan çok şey öğrendi"

Oyuncu Bekir Aksoy da Çiçek Taksi dizisi ile pek çok projede uzun yıllar birlikte çalıştıklarını dile getirerek, "Bütün donanımı, oyunculuğu, zarafeti, karakteri, kişiliği, dostluğu, ağabeyliği ve arkadaşlığıyla bize büyük değerler kattı. Sadece bizim için geçerli bir şey değil, Yeşilçam, Türk dizileri, Türk tiyatrosu ondan çok şey öğrendi." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncuyu üzülerek fakat tebessümle yolcu ettiklerinin altını çizen Aksoy, "Burada konuştuğumuz arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bize yaşattığı her an, bizim için çok değerli çok anlamlı geçti." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Meltem Cumbul ise ablasının arkadaşı olması nedeniyle küçük yaşından itibaren tanıdığı Yıldızoğlu'nun nezaketli ve kibar bir insan olduğunu belirterek, "Hem çok iyi bir oyuncu hem çok iyi bir insandı. Bir tane Kayhan Yıldızoğlu var, başka da gelmez." diye konuştu.

Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kerem Alışık, Şener Şen ve Müjdat Gezen ile sinema ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

Cenaze namazının ardından alkışlarla uğurlanan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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