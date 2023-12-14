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Yeşilçam'ın yönetmeni Yılmaz Atadeniz toprağa verildi - Son Dakika
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Yeşilçam'ın yönetmeni Yılmaz Atadeniz toprağa verildi

Yeşilçam'ın ünlü yönetmen ve senaristlerinden Yılmaz Atadeniz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 91 yaşında vefat eden Atadeniz için Bebek Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Yeşilçam oyuncuları, çalışma arkadaşları ve sevenleri törene katıldı. Atadeniz'in cenazesi öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

Yeşilçam\'ın yönetmeni Yılmaz Atadeniz toprağa verildi
14.12.2023 - 14:49,
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YÖNETMEN ve senarist Yılmaz Atadeniz, İstanbul'da toprağa verildi.

Yeşilçam'ın senarist ve yönetmenlerinden Yılmaz Atadeniz, akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını hayatını kaybetti. 91 yaşında ölen Atadeniz için Bebek Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Atadeniz'in kızı Işık Atadeniz ve torunları cami avlusunda taziyeleri kabul ederken törene Yeşilçam oyuncuları, çalışma arkadaşları ve sevenleri hazır bulundu. Ayakta durmakta güçlük çeken kızı Işık Atadeniz, 'Çok önemli bir değeri daha kaybettik, babamı. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Sözün bittiği yermiş, bir şey söyleyemiyorum şuanda. Türk sinemasının, Yeşilçam'ın değerlerinden biriydi kendisi. Her zaman onurla anacağımız, babamızı kaybettik" ifadelerini kullandı.

"ÖMRÜNÜ YEŞİLÇAM UĞURUNA HARCADI"

Oyuncu Serdar Gökhan ise, 'Çok değerli bir abimizi kaybettik. İnanın sinemaya onun kadar koşturan, onun kadar faydası olan çok az insan vardır. Son nefesine kadar sinemaya desteğini sürdürdü. Her işe koşturdu. İnsanları birleştirdi, SESAM'da başkanlık yaptı. Çok birleştirici ve iş yapıcıydı. Piyasayı boş bırakmamak için türlü desteği verirdi. Ömrünü Yeşilçam uğuruna harcadı. Allah nur içinde yatırsın diyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"YALANSIZDI, TUTKUNDU VE HEYECANLIYDI"

Oyuncu Halil Ergün de, 'Ben sinemaya başladığımda ilk karşılaştığım ustalardan biriydi ve bir heyecan adamıydı. Yani her dönemde her zaman birlikteliğimiz olmuştur. Sinemaya bu kadar heyecanla ve kalbiyle katılan çok değerli insanlarımız vardı ve onlardan biridir. Yalansızdı, tutkundu ve heyecanlıydı. Kayıplar acıdır tabi ki ama artık hep elimizin altından kayan bir süreç yaşanıyor bizler için yaşlarda. Hüzünlüyüm. Işıklar için yatsın, nurlar içinde yatsın. Çok önemli emekler vermiştir. İnançla, iddiasız ama aslında kalbinin iddiasıyla yaşamış bir sinemacımızdı, ustamızdı. Onu sevgiyle anacağım ölünceye kadar ben de" şeklinde konuştu.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yılmaz Atadeniz'in cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda bulunan aile

kabristanına defnedildi.

Kaynak: DHA
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