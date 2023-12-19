Yeşilçam oyuncusu Cevdet Arıkan, 75 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncularından Cevdet Arıkan, 75 yaşında Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybetti.

Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Arıkan, Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlandı.

Arıkan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Ölüm haberinin ardından Arıkan'ın evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

"Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Cevdet Arıkan'ın cenazesi, yarın Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.