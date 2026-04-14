Yeşilçam Ustaları Halit Akçatepe\'yi Andı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sinemasının unutulmaz isimlerini yad etmek amacıyla hayata geçirilen "Yeşilçam Ustalarına Saygı" program serisinin ilkinde oyuncu Halit Akçatepe anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma gecesinde ünlü isimler, Yeşilçam şarkıları seslendirdi.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yoğun ilginin yaşandığı ve sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil'in üstlendiği programda, Akçatepe'nin hayatını ele alan ve oyuncu arkadaşlarının anlatımlarının yer aldığı bir belgesel izlenime sunuldu.

Programda ilk olarak Ece Ata "La Vie en Rose" parçasını, Serkan Çağrı "Kürdili Hicazkar" ve "Saffet Efendi", "Hababam Sınıfı" oyuncularından Ahmet Arıkan ve Teoman Ayık "Sevdan Olmasa" ve "Fesuphanallah", Nükhet Duru da "Sevda" ve "Firuze" şarkılarını seslendirdi.

"Arkadaşlığımızın ötesinde aramızda derin bir dostluk oluşmuştu"

Gecenin sonunda sahne alan Emel Sayın, "Feryat", "Mavi Boncuk" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" eserlerini dinleyicilerle birlikte söyledi.

Böyle bir anma gecesinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Sayın, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ederek, "Bakanlığın sanatçılara gösterdiği bu saygı, vefa ne kadar güzel ve önemli. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Yalancı Yarim" ve "Feryat" filmlerinde Akçatepe ile yaşadığı anıları izleyicilerle paylaşan Sayın, Akçatepe'nin çok güzel bir insan olduğunu belirterek, "Arkadaşlığımızın ötesinde aramızda derin bir dostluk oluşmuştu. Ailece görüşürdük. Gençtik, her şeye gülerdik. Sevgi içinde yıllarımız geçti. Nurlar içinde uyusun." ifadelerini kullandı.

"Onun karşısında oynamak rahatlatır, huzur verir, cesaretlendirirdi"

Geceye konuk olan Hülya Koçyiğit, Halit Akçatepe ile çok fazla filmde birlikte rol aldığını anlatarak, "Daha sete adım atar atmaz, enerjisiyle ortalığı ısıtır, güler yüzüyle herkesin hatırını sorardı. Onun karşısında oynamak rahatlatır, huzur verir, cesaretlendirirdi. Onunla beraber sevgiyi paylaşmak çok büyük bir keyifti." diye konuştu.

Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ise çocukluğunun Yeşilçam'ın usta oyuncularıyla geçtiğini aktararak, "İyi ki o masalarda büyümüşüm. Çok değerli anılar biriktirmişim. Bugün gösterdiğim duruş, içimde taşıdığım ışık farkında olmadan onların verdiği ışık sayesinde olmuş. İyi ki onlar hayatımda vardı." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca usta oyuncunun torunu Zeynep Akçatepe Bozatlı kısa bir konuşma yaptı.