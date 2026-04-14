Yeşilçam Ustaları Halit Akçatepe'yi Andı

14.04.2026 00:00
Halit Akçatepe için AKM’de düzenlenen anma gecesinde ünlü sanatçılar şarkılar seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sinemasının unutulmaz isimlerini yad etmek amacıyla hayata geçirilen "Yeşilçam Ustalarına Saygı" program serisinin ilkinde oyuncu Halit Akçatepe anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma gecesinde ünlü isimler, Yeşilçam şarkıları seslendirdi.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yoğun ilginin yaşandığı ve sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil'in üstlendiği programda, Akçatepe'nin hayatını ele alan ve oyuncu arkadaşlarının anlatımlarının yer aldığı bir belgesel izlenime sunuldu.

Programda ilk olarak Ece Ata "La Vie en Rose" parçasını, Serkan Çağrı "Kürdili Hicazkar" ve "Saffet Efendi", "Hababam Sınıfı" oyuncularından Ahmet Arıkan ve Teoman Ayık "Sevdan Olmasa" ve "Fesuphanallah", Nükhet Duru da "Sevda" ve "Firuze" şarkılarını seslendirdi.

"Arkadaşlığımızın ötesinde aramızda derin bir dostluk oluşmuştu"

Gecenin sonunda sahne alan Emel Sayın, "Feryat", "Mavi Boncuk" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" eserlerini dinleyicilerle birlikte söyledi.

Böyle bir anma gecesinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Sayın, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ederek, "Bakanlığın sanatçılara gösterdiği bu saygı, vefa ne kadar güzel ve önemli. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Yalancı Yarim" ve "Feryat" filmlerinde Akçatepe ile yaşadığı anıları izleyicilerle paylaşan Sayın, Akçatepe'nin çok güzel bir insan olduğunu belirterek, "Arkadaşlığımızın ötesinde aramızda derin bir dostluk oluşmuştu. Ailece görüşürdük. Gençtik, her şeye gülerdik. Sevgi içinde yıllarımız geçti. Nurlar içinde uyusun." ifadelerini kullandı.

"Onun karşısında oynamak rahatlatır, huzur verir, cesaretlendirirdi"

Geceye konuk olan Hülya Koçyiğit, Halit Akçatepe ile çok fazla filmde birlikte rol aldığını anlatarak, "Daha sete adım atar atmaz, enerjisiyle ortalığı ısıtır, güler yüzüyle herkesin hatırını sorardı. Onun karşısında oynamak rahatlatır, huzur verir, cesaretlendirirdi. Onunla beraber sevgiyi paylaşmak çok büyük bir keyifti." diye konuştu.

Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ise çocukluğunun Yeşilçam'ın usta oyuncularıyla geçtiğini aktararak, "İyi ki o masalarda büyümüşüm. Çok değerli anılar biriktirmişim. Bugün gösterdiğim duruş, içimde taşıdığım ışık farkında olmadan onların verdiği ışık sayesinde olmuş. İyi ki onlar hayatımda vardı." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca usta oyuncunun torunu Zeynep Akçatepe Bozatlı kısa bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Halit Akçatepe, Etkinlik, Belgesel, Turizm, Kültür, Güncel, Sinema, Sanat, Müzik, AKM, Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
