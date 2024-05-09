Yeşildere Köyü'nde Geleneksel Tahta Araba Yarışı

Güncel

Yaptıkları tahta arabalarla yarış düzenleyip çocukluk eğlencelerini geleneksel hale getiriyorlar

Bayramlarda bütün köylü toplanıp yarışıyor, en hızlı arabayı seçiyor

Yediden yetmişe herkes yaptığı arabanın hünerlerini sergiliyor

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köylüleri çocukken oynadıkları tahta arabaları tekrar yaparak bayramlarda geleneksel hale gelen tahta araba yarışı düzenliyorlar. Tasarladıkları araçların hünerlerini de sergileyen köylüler kurdukları dernek koordinesinde düzenledikleri bu etkinlikle bayramlarda köylüler hem kaynaşıyor hem de doyasıya eğleniyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde yıllardır Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tüm köylülerin katılımıyla tahta araba yarışı düzenleniyor. Köyde kurdukları Gölhisar Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinesinde düzenledikleri bu etkinlikle bayramlarda bütün köylülerin bir arada toplanıp kaynaşması sağlanırken köylülerin geçmişte oynadıkları tahta arabaların gelecek nesillere de aktarılması hedefleniyor. Akdeniz bölgesinde olmasına rağmen Karadeniz köylerinin yapısını andıran Yeşildere köyünde farklı ağaç türlerinin karışımıyla yaptıkları birbirinden farklı tahta arabalarla yarışan köylüler bunu bir gelenek haline getirip bundan sonraki senelerde de devam ettireceklerini dile getiriyorlar.

Yeşildere köyü sakinlerinden Adem Semerci; "Bu tahta arabayı biz çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Geleneksel olarak Ramazan Bayramı'nda düzenlediğimiz tahta araba yarışı için bu arabaları yaptık. Arabada pinar, çam, selvi gibi farklı ağaç türlerini kullanıyoruz. Neredeyse 10 dakika içinde bir arabayı hazır hale getiriyoruz." dedi.

Yine Yeşildere köyünün bir başka sakini Sait Yıldırım ise; "Bu tahta arabalarını yaparak Ramazan Bayramlarının ikinci gününde geleneksel olarak yarışma yapıyoruz ve çok eğlenceli oluyor. Biz çocukluğumuzdan beri bu arabalara biniyoruz. Hem eğleniyoruz hem de eskileri hatırlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sait Yıldırım da yaptıkları bu yarışma hakkında; " Çocukluğumuzda ve gençliğimizde bindiğimiz tahta araçlarla yaptığımız tahta araba yarışlarını geleneksel hale getirerek Ramazan Bayramı'nın ikinci günleri yarış düzenliyoruz. Bu yarışı biz çocukluğumuzda da yapardık. Şimdilerde bu araçlara binilmediği için gençlerimiz ile birlikte bayramları neşeli bir hale getirmek adına bu etkinliği düzenliyoruz. Bizim köyümüz orman köyü olduğu için Karadeniz iklimine benziyor. O yüzden engebeli bir arazimiz var. Köyümüzün yukarısından aşağıya kadar 800 metrelik bir parkurda yarış yapıyoruz. Gençlerimiz ve köylülerimiz ile birlikte neşeli bir bayram geçiriyoruz." dedi.

Yaptıkları arabalarla köy içerisinde yokuş aşağı yarışan gençler düşe kalka tamamladıkları yarışla hem köylülerin yüzünü güldürüyor hem de bir arada olmalarını sağlıyorlar.