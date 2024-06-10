Yeşile bürünen su birikintisi merak uyandırdı - Son Dakika
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Yeşile bürünen su birikintisi merak uyandırdı

Hatay'da yağışlar sonrası oluşan su birikintisi, yeşil renk almasıyla vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Bölgede yaşayanlar, daha önce böyle bir yeşil su birikintisi görmediklerini belirtirken, yetkililerin suyun neden yeşil olduğu konusunda bilgi vermediği ifade edildi.

10.06.2024 09:27
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Yeşile bürünen su birikintisi merak uyandırdı

- Mehmet Bekir Gök: "İlk defa böyle bir yemyeşil su birikti"

HATAY - Hatay'da sokak üzerinde göllenmeyle oluşan su birikintisinin renginin yeşile bürünmesi vatandaşlarda merak uyandırdı.

İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bulunan 1733.Sokakta yağışlar sonrası su birikintisi oldu. Gözle görülür düzeyde olan su birikintisi günler geçmesine rağmen kaybolmayarak yeşil rengini aldı. Görünümüyle dikkat çeken yeşil su birikintisi bölgede yaşayan vatandaşlarda merak uyandırdı.

"Hiçbir zaman bu kadar yemyeşil bir su birikmiyordu"

Daha önce yeşil su görmediğini dile getiren 42 yaşındaki Mehmet Bekir Gök, "Bu yeşil suyla ilgili yapacaklarıyla ile ilgili kimse bir bilgi vermedi. Bize sadece bidonjer arabası gelip bu suyun buradan çekileceğini söylediler. Daha önce de burada bayağı bir su birikiyordu, yağmur suyu ama hiçbir zaman bu kadar yemyeşil bir su birikmiyordu. İlk defa böyle bir yemyeşil su birikti. Suyun renginin yeşil olması yani böyle bir merak uyandırdı" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Çevre, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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