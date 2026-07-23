Yeşilhisar'da Kayısı Hasadı Başladı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl don nedeniyle hasat yapılamayan kayısı ağaçlarında hasat başladı.

Kapadokya'nın 'doğu girişi' olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Erciyes Dağı eteklerinde yüksek rakım ve kendine has iklim özellikleri sayesinde yetişen kayısılar, kaliteli dokusu ve aromasıyla öne çıkıyor. Geçen yıl don nedeniyle hasat yapılamayan kayısı ağaçlarında, bu yıl hasat başladı. İlçe genelinde 6 bin dekar alanda 3 bin ton rekolte hedefleniyor. İlçede yetişen kendine has aromalı 'Yeşilhisar kayısısı' Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Bölgede kayısı üreticiliği yapan 2 çocuk babası Serkan Küçük (43), geçen yıl ağaçlarını don vurduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl dondan dolayı kayısımız yoktu. Ama bu yıl çok şükür kayısımız var. Yeşilhisar ve köylerinde 3 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu sene çok şükür meyvelerimiz iyi, tonajlı. Bölgede merkez ve köylerle birlikte 3 bin tona yakın rekolte bekleniyor. Çeşitlerimiz; 'Parlak Mustafa, Tokalıoğlu, Şekerpare, Iğdır, Aldeniz' gibi türlerdir. Bunun yanı sıra meyve suluk kayısı da alınıp satılıyor. Kayısı olduğu zaman Yeşilhisarımızda mutlaka bir hareketlilik oluyor. Kurusu ve yaşı Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor. Aynı şekilde yaş üretimi yapıldıktan sonra kayısı kurusu da üretiyoruz. Özellikle şekerpare kurumuz, Erciyes'in etkisiyle çok güzel aromaya sahip oluyor. Aynı şekilde kurusu da çok güzel oluyor" dedi.

'AROMASI VE TADI ÇOK FARKLI'

Türkiye'nin her yerinden talep olduğunu da söyleyen Küçük, "Bu sene Türkiye'nin her tarafından talep var. Fiyat aralıkları güzel, kaliteli ürünlerimiz var. Yurt dışından da bu sene Azerbaycan'a bölgemizden, Yeşilhisarımızdan kayısı gönderildi. Özellikle Iğdır Şalağı gönderildi. İç piyasaya şekerpare ve Aldeniz gönderiliyor. Bu şekilde güzel bir sezon oldu. Erciyes'in kot farkından dolayı şekerparelerimizde farklı bir lezzet var. Türkiye genelinde tabii ki her yerde kayısı yetiştiriliyor ama biz iddia ediyoruz ki Yeşilhisar'ımızın kayısısının aroması ve tadı farklı. Gelenlere tattırıyoruz, ikram ediyoruz. Aynı şekilde kurusunun da Malatya kurusu kadar, hatta daha lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Malatya kurusunun tabii reklamı ön planda. Türkiye genelinde herkes orayı biliyor ama Yeşilhisar'ımızın şekerpare kurusunun da tadına bakmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,