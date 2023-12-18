Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi yarın düzenlenecek törenle açılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında yıkılan Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edildi.

Yapımı tamamlanan kütüphane, yarın düzenlenecek törenle hizmet vermeye başlayacak.

Başkan Büyükkılıç, gençlerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerle bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde gençlerle buluşan Büyükkılıç, derslerinde başarılar diledi.

Öğrenciler de Büyükkılıç'a hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan çalışanlara ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İnecik Tesisleri'nde bulunan temizlik, ulaşım, geri dönüşüm ve atölye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, bugün sıcak çorba ve simit eşliğinde mesaiye başladıklarını belirtti.

İlçede vatandaşların nitelikli hizmet alması için gece gündüz çalışan, önemli görev üstlenen ekipleri olduğunu kaydeden Palancıoğlu, "Yaptıkları iş gerçekten zor ve övgüyü hak ediyor. Her ne kadar onlar vitrinin önünde olmasalar da belediyemizin emeğini, yükünü çeken ulaşım, temizlik, park ayrıca tüm birimlerdeki arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.