Yeşilhisarlı atletizm sporcuları dereceye girdi

Yeşilhisarlı atletizm sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada çeşitli dereceler aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri'ye gelişinin 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Atletizm Kros Yarışları'na Yeşilhisarlı sporcular da katıldı.

Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü atletizm takımı küçük erkeklerde il birincisi, yıldız kızlarda il üçüncüsü oldu.

Ferdi sıralamada ise Buse Yağcıoğlu ile Ahmet Kerem Kömürcü de il üçüncülüğünü elde etti.

Dereceye giren öğrencilerden bazılarının Siirt'te yapılacak Türkiye Kros Şampiyonası ve 7 Ocak'ta Mersin'de düzenlenecek Okullar Arası Kros Atletizm Yarışması'na katılmaya hak kazandıkları belirtildi.