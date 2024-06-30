Yeşilköy önlerinde karaya oturan kuru yük gemisi kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Önceki gün, Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirlenen "Lady Ayana" isimli buğday yüklü kuru yük gemisi karaya oturdu.

169 metre boyundaki geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı hızlı tahlisiye botu ve kurtarma römorkörü sevk edildi.

Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.