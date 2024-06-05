Yeşiller Partisi, Avustralya Parlamentosunda Filistin'e destek gösterilerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Yeşiller Partisi, Avustralya Parlamentosunda Filistin'e destek gösterilerine tepki gösterdi

Yeşiller Partisi, Avustralya Parlamentosunda Filistin\'e destek gösterilerine tepki gösterdi

Avustralya Parlamentosunda Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için eleştirilen Yeşiller Partisi, hem iktidara hem de ana muhalefete tepki gösterdi. Başbakan Anthony Albanese, Yeşiller Partisi üyelerinin Filistin'e destek gösterilerine katılmalarını eleştirerek, gerilimi tırmandırmamaları gerektiğini savundu. Yeşiller Partisi lideri Adam Bandt ise İsrail'in Gazze'yi işgaline destek vermeye devam eden hükümetin barış konusunda ders almayacaklarını belirtti.

05.06.2024 21:21
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Avustralya Parlamentosunda Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için eleştirilen Yeşiller Partisi, hem iktidara hem de ana muhalefete tepki gösterdi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, bugünkü parlamento oturumunda, iktidardaki Avustralya İşçiler Partisi ile ana muhalefetteki Liberal Partisi, Yeşiller Partisinden bazı milletvekillerinin Filistin'e destek gösterilerine katılmalarını eleştirdi.

Başbakan Anthony Albanese, parlamentoda yaptığı konuşmada, senatör ve milletvekillerinin Filistin'e destek gösterilerine katılmaya ve "gerilimi tırmandırmaya" son vermesi gerektiğini savundu.

Albanese, "Hayatım boyunca Filistinliler için adaleti destekledim ve hala da destekliyorum. Filistin halkının meşru isteklerinin, Avustralya halkını temsil etmeyen faaliyetlerde bulunan bazı kişiler tarafından baltalanması trajiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşiller Partisi senatör ve milletvekillerini, "savaş hakkında yanlış bilgi" yaymakla suçlayan Albanese, bu duruma parlamentoya sunulan önergelerin "yanlış aksettirilmesi"nin de dahil olduğunu kaydetti.

Ana muhalefet lideri Peter Dutton, yaptığı konuşmada, "Şu anda seçilmiş parlamento üyelerine ait ofislerin nefret, ayrımcılık ve antisemitizm içeren aşağılık mesajlarla, kırmızı boyayla hedef alındığını görüyoruz ve Yeşiller'in buna göz yummak yerine kınaması gerekir." dedi.

Yeşiller Partisinin lideri Adam Bandt ise yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu ( Gazze'de) kıtlık yarattığı için çocuklar ölüyor ve Başbakan, kurbanlar hakkında konuşmak yerine bunu kendi meselesi haline getirmek istiyor. Gazze'nin işgalini destekleyen insanlar tarafından barış ve şiddet karşıtlığı konusunda ders verilmesine izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Bandt, hükümetin, İsrail'in Gazze'yi işgaline destek vermeye devam ettiğini ve dikkatleri dağıtmaya çalıştığını vurgulayarak, "İnsanlar artık kalıcı bir ateşkes istiyor ve her türlü protestonun barışçıl olması için defalarca çağrıda bulunmuş bir şiddetsizlik partisi olarak Yeşiller, Gazze'nin korkunç işgalini destekleyen bir Başbakandan barış konusunda ders almayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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