Tokat'ın Yeşilyurt İlçe Müftülüğü ile Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizesinde vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi.
Yeşilyurt Müftülüğü, Merkez Camisi önüne kurulan stantta cuma namazı sonrası bin kişiye aşure dağıttı.
Aşure dağıtımı, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz, Müftülük ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Yeşilyurt'ta Aşure Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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