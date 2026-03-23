Yeşilyurt\'ta Bayramlaşma Etkinliği

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, Ramazan Bayramı sonrası okulların ilk gününde öğretmenler ile öğrenciler bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi.

Milli Hakimiyet İlkokulu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler, öğrencilerle tek tek bayramlaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şaban Demir ile Şube Müdürü Ersin Göktürk'ün de katıldığı programda öğrencilere şeker ve kolonya ikram edildi.