Yeşilyurt'ta Kamyonet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilyurt'ta Kamyonet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

20.06.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonet, kamyona çarpıştı; sürücü A.Ç. ağır yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 44 AGB 103 plakalı kamyonet, Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'nde, E.E. yönetimindeki 44 EE 830 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Yeşilyurt, 3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta Kamyonet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi icralık oldu Yıllık kirası servet değerinde Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde
AK Partili Hamza Dağ’dan Cemil Tugay’ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi
Üsküdar’da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi
Nijer’de havalimanına saldırıda 22’si saldırgan 35 kişi öldü Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü
Seferihisar rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli adliyede Seferihisar rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli adliyede
Montella’dan sürpriz karar Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
09:37
Bodrum tatili erken başladı: Milli futbolculara olay göndermeler
Bodrum tatili erken başladı: Milli futbolculara olay göndermeler
09:18
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
08:50
Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan ilk sözler
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler
08:44
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için “Pişman değilim“ dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "Pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
08:35
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 09:46:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta Kamyonet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.