Yeşilyurt\'ta Tarıma Ekipman Desteği

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde TULİP Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında hayata geçirilen Ahır Şartlarının İyileştirilmesi Projesi ile 32 üreticiye toplamda 579 adet ekipman desteği sağlandı.

Yeşilyurt ilçesinde tarımsal üretimi ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi bünyesinde yürütülen "Ahır Şartlarının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında temin edilen modern hayvancılık ekipmanları, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen malzemelerin dağıtım programı, Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın'ın katılımıyla Hükümet Konağı önünde yapıldı.

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, yaptığı konuşmada, "Yüzde yetmiş hibe destekli verilen Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen ve 2022 yılında başlayıp 2028 yılına kadar devam edecek olan Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2026 yılında ekipman dağıtımını yapacağız. Modern ahır şartlarının oluşturulması, hayvan refahının artırılması ve verimliliğin yükseltilmesinin ile üreticilerin maliyetlerini azaltarak daha güçlü bir üretim yapısına kavuşmalarına katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, 2022 yılından bu yana çiftçilere verilen destek ve hibeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından 32 üreticiye toplam 579 adet ekipman dağıtıldı.