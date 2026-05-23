Yetim Çocuklara Bayram Kıyafeti Desteği

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Kurban Bayramı öncesinde yetim ve öksüz çocuklara kıyafet desteği sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de yaşayan yetim ve öksüz çocuklar için bayramlık kıyafet desteğinde bulunuldu.

Hazırlanan bayramlıklar vakıf görevlilerince çocuklara ulaştırılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakıfların yalnızca tarihi eserleri koruyan birer kurum olmadığını, bu köklü müesseselerin aynı zamanda toplumun vicdanını, merhametini ve paylaşma ahlakını geleceğe taşıdığını belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Vakıf medeniyeti, yüzyıllardır insanı merkeze alan, ihtiyaç sahibini gözeten ve hayrı bir emanet bilinciyle yarınlara taşıyan büyük bir gelenektir. Bizler de bugün bu kadim iyilik mirasını yaşatma amacındayız. Bayramlar, bu mirası paylaşmanın ve hatırlamanın en özel zamanlarıdır. Yetim ve öksüz bir çocuğun bayram sabahında kendini yalnız hissetmemesi, vakıfların şefkatli elinin daima yanlarında olacağını bilmesi, bu eli sevinçle beklemesi, bu heyecanı yaşaması ve kendisini unutulmamış hissetmesi bizim için en büyük hayırdır. Çünkü iyi biliyoruz ki bir evladımızın yüzünde beliren tebessüm, yapılan hayrın en temiz karşılığıdır. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yetim öksüz 2 bin 700 çocuğumuza bayramlık kıyafet desteği sağlayarak onların sevincine ortak olmak istedik. Bu çalışma, vakıf ruhunun bugün de ne kadar canlı olduğunu, merhamet ve dayanışma duygusunun toplumumuzda hala ne kadar güçlü yaşadığını gösteren anlamlı bir örnektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın özellikle çocuklarımızın yanında olmak, onların neşesine katkı sunmak ve emanet aldığımız vakfiye şartlarını titizlikle yerine getirmek için çalışmalarımız yıl boyunca kesintisiz devam edecektir."

Öte yandan Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan yetim ve öksüz çocuklar ziyaret edilerek, onlara da bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.