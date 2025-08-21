Yetim Vakfı'ndan Gazze'ye Yardım - Son Dakika
Yetim Vakfı'ndan Gazze'ye Yardım

21.08.2025 16:15
Yetim Vakfı, Gazze'ye 1.8 milyon kişiye yardım ulaştırdı, gıda ve sağlık malzemesi gönderiyor.

Yetim Vakfı, Gazze'de İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1 milyon 831 bin 325 kişiye yardım ulaştırdı.??

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan gıda krizine çözüm bulmak için aralıksız yardım çalışmaları sürdürülüyor.

Vakıf, 7 Ekim 2023'te bölgede başlayan İsrail saldırılarıyla çıkan insani krizi hafifletmek için gıda, giysi, barınma ve sağlık malzemelerinin yanı sıra hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman ve bebek ürünlerini düzenli olarak Gazze'ye gönderiyor.

Saldırıların başladığı ilk günden itibaren, sponsorluk destek sistemiyle 9 bin 980 yetime düzenli destek sağlandı.

Lübnan'daki Filistin kamplarında 300'den fazla çocuğu destekleyen vakıf, yıl içinde ramazan, kurban, eğitim dönemi ve kış yardımlarıyla en az dört kez bölgede projeler gerçekleştiriyor.

Vakıf, 1 milyon 831 bin 325 kişiye yardım ulaştırırken, ağustos itibarıyla maddi değeri 5 milyon 119 bin 546 dolar olan nakit para dağıtımı, kumanya, süt tozu, sıcak yemek, kurban eti ikramları, hijyen kiti, bebek bezi, battaniye dağıtımı ve yerleşim yerlerine içme suyu dağıtımı ile hastanelere yakıt desteğinde bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sağlık, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

