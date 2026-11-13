Yetkisiz boyun kütletme sonrası 40 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yetkisiz boyun kütletme sonrası 40 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Yetkisiz boyun kütletme sonrası 40 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
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FTR Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Halil Erdem, yetkisiz boyun ve bel kütletmenin felç ve ölüme yol açabileceğini, 40 yaşındaki kişinin de boyun kütletme sonrası hayatını kaybettiğini söyledi. Erdem, vatandaşları yetkin hekime başvurmaya çağırdı.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Halil Erdem, 13 Kasım Uluslararası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Günü dolayısıyla sosyal medyada yaygınlaşan ve yetkisiz kişilerce yapılan bel ve boyun kütletme uygulamalarının felç ve ölüme kadar varabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça karşılaşılan boyun ve bel kütletme uygulamalarının taşıdığı risklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu tür işlemlerin tıbbi uygulamalar olduğunu belirten Erdem, yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirildiğinde hayati tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Erdem, "Bunlar tıbbi uygulamalardır. Ehil olmayan ellerde, yetkili olmayan ellerde hayatı tehdit eden, ölüme neden olabilen risklere dönüşebiliyorlar. Ki bunun örneklerini de yakın zamanda hem dünyada hem maalesef ülkemizde de görüyoruz." dedi.

Vatandaşların söz konusu işlemlerin risklerinin farkında olması gerektiğini vurgulayan Erdem, "Bu uygulamaların tıbbi uygulamalar olduğunu, aynı ameliyat gibi operasyon gibi cerrahi uygulamalar gibi risk taşıdığını vatandaşlarımızın bilmesi, ona göre hareket etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Sağlık personeli olmak sizin her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor"

Erdem, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin vatandaşlara cazip gelebildiğine dikkati çekti.

İşlemler sırasında ses çıkması ve rahatlama hissi oluşacağı yönündeki iddiaların insanları bu uygulamalara yönlendirebildiğini belirten Erdem, "Ama en basiti yakın zamanda gördüğümüz ana şah damarların, atardamarların yırtılmasından, beyne inme, pıhtı atmasından, felce ve ölüme kadar birçok rahatsızlığa, bacaklarda felç gibi kalıcı hasarlara neden olan bel kütletme örneklerinin yetkisiz ellerde yapıldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu işlemlerin uzman hekimler tarafından tıbbi uygulama olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Erdem, vatandaşların işlem yaptıracakları kişilerin yetkinliğini sorgulamasının önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık çalışanı olmanın her tıbbi işlemi gerçekleştirme yetkisi vermediğine işaret eden Erdem, "Onun için vatandaşlarımızın şuna dikkat etmesi gerekiyor: Sağlığı için bir işlem yaptıracağı zaman bu işlemi yapacak kişi bu konuda yetkili mi, yetkin mi, bu sorumluluğunu kaldırabilecek bir insan mı? Sağlık personeli olmak sizin her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Ben bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimiyle girip kalp ameliyatı, apandisit ameliyatı yapamam." diye konuştu.

40 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Erdem, yakın zamanda Türkiye'de 40 yaşındaki bir kişinin boyun kütletme işleminin ardından hayatını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adli tıp raporundan ve olayın çevresinden elde ettiğimiz bilgilere göre kişiye hacamat denilen kupa terapi uygulaması yetkisiz bir kişi tarafından yapılıyor. Sonrasında da boyun kütletme işlemi yapıldıktan hemen 10 dakika içerisinde hasta fenalaşmaya, kötüleşmeye başlıyor. Acilen hastaneye kaldırılıyor, bir süre yoğun bakımda kalıyor, aniden kalbi duruyor (arrest) ve tekrar çalıştırılıyor. Yani tıbben bütün imkanlar zorlandığı halde yoğun bakımda geçen sürenin sonucunda hayatını kaybediyor."

Erdem, adli tıp raporundaki bulgulara da değinerek, "Adli tıp raporuna göre bu hastanın hem beyninde hem omuriliğinde kanamaya rastlanıyor. Ayrıca şah damarına, atardamarına uyan yol boyunca da morluklar ve hacamat izlerine rastlanıyor. 40 yaşında bir insanın durduk yere aniden beyin kanaması, omurilik kanaması geçirmesi, hem de böyle bir işlemden hemen sonra geçirmesi bir tesadüf değildir diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız en yakın fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine başvursunlar"

Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun dünya savaşlarının ardından ortaya çıkan sakatlıklar ve kalıcı hasarlar nedeniyle gelişmeye başladığını belirten Erdem, "Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, hayatın daha anlamlı, fonksiyonel, bağımsız, kendi haline yerine getirebilecek bir şekilde kişiye yardım edeceği bir evreye dönüşmüştür." şeklinde konuştu.

Erdem, özellikle kas-iskelet sistemi ve nörolojik rahatsızlıkları bulunan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Fiziksel sağlık sorunu olan vatandaşlarımız en yakın fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine başvursunlar." dedi.

Kaynak: AA
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