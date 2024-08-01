Yezidiler, PKK'nın varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor

Güncel

Terör örgütü DEAŞ'in işgaliyle Musul'un Sincar ilçesinden kaçmak zorunda kalan ve Duhok'taki kamplara yerleşen Yezidiler, 10 yıldır bir başka terör örgütü olan PKK'nın bölgelerindeki varlığı nedeniyle evlerine dönemeyince kaldıkları kampın etrafındaki tarlalarda çiftçilik yaparak geçinmeye çalışıyor.

Duhok'taki Şarya Kampı'nda kalan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan tüm aile fertleri, kavurucu sıcaklara rağmen tarlalarda çalışarak yaşam mücadelesi veriyor.

Zorlu şartlarda hayat tutunmaya çalışan Yezidiler, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki işgalinin sonlandırılmasını istiyor.

Terör örgütü DEAŞ'in 2014'teki saldırısından sonra Sincar'dan kaçan ve Duhok'taki Şarya Kampı'nda kalan Halef Şengali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki durumun normalleştirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Şengali, "Şimdi çadırlarda yaşamak zorundayız. Sincar normalleşirse evime dönebileceğim. Sincar şu an güvenli değil. Yasa dışı silahlı grupların (terör örgütü PKK) bölgemizi terk etmesini istiyoruz. Silahlı gruplar (PKK) oradan çıkarsa evimize dönebilecek ve kendi yerimizde çiftçilik yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Sincar'da 15 yıl çiftçilikle meşgul olduklarını, burada da aynı işi yapmaya çalıştıklarını anlatan Şengali, yetiştirdikleri ürünleri yerel pazarlarda satarak geçimlerini sağladıklarını dile getirdi.

Bir başka kamp sakini Dahil Hüseyin de 20 yıldır eşiyle çiftçilik yaptığını kaydetti.

Hüseyin, "Ailemiz kalabalık, 10 kişiyiz. Geçimimizi sağlayabilmek için kampın etrafında çiftçilik yapıyoruz. Çünkü yaşam koşulları çok ağır. Memur ya da çalışan değiliz, maaşımız yok. Günlük geçim için çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşma uygulanmadı

Yezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'a 3 Ağustos 2014'te saldıran terör örgütü DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Terör örgütü PKK ise 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.