Düzce'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
İlkay M. yönetiminde ki 41 TP 327 plakalı araç, Yığılca'dan Aksaklar köyüne seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köyün girişinde şarampole devrildi.
Devrilen araçtaki sürücü ve beraberindeki Berkay D, Bayram Tufan K, Öner D. ve Halil D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı gören Recep Kara, AA muhabirine, "İş çıkışı önümde ilerleyen araç direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Durumu ekiplere bildirdim. Aracın uzak olmasından dolayı ekiplerin gelmesini bekledim." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Yığılca'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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