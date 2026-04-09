28 Şubat ve Kadın Hakları Konferansı

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Van YYÜ Cengiz Andiç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '28 Şubat'tan Türkiye Yüzyılına' başlıklı konferansta konuştu. Yiğitbaşı, 2013 yılında kamusal alanda başörtüsü serbestisinin kadın hakları için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, bu tarihten itibaren kadınların eğitim ve yeteneklerine göre her makamda yer alabildiğini söyledi.

Cumhuriyet tarihinde görev yapan 10 kadın validen 9'unun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetleri döneminde atandığını belirten Yiğitbaşı, Erdoğan'ın bu konuda öncü bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, 28 Şubat darbesinin ekonomik maliyetinin yaklaşık 400 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın 2023 depremlerinin maliyetini kat kat aştığını dile getirdi.

Programa Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.