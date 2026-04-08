Yıkım Firmasına 160 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Yıkım Firmasına 160 Bin Lira Ceza

Yıkım Firmasına 160 Bin Lira Ceza
08.04.2026 09:49
Keşan'da yıkım sırasında talimata uymayan firmaya 160 bin lira idari ceza verildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bina yıkımı sırasında talimata uymadığı ve çevrede tehlike yarattığı belirlenen yüklenici firmaya belediye tarafından 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

İlçenin Büyük Cami Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan eski hükümet konağı ile emniyet müdürlüğü hizmet binalarının yıkımına geçen hafta başlandı. Yıkım öncesi Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında yapılan toplantıda mahallelinin kalabalık olduğu cumartesi günleri çalışma yapılmaması yönünde yüklenici firma, belediye ve emniyet birimleri bilgilendirildi. Yüklenici firma, talimata rağmen yetkililere haber vermeden geçen cumartesi günü eski emniyet müdürlüğü hizmet binasının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında binadan kopan parçalar çevreye savrulurken, yakındaki bir iş yerinin de camları kırıldı. Şikayet üzerine Keşan Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından işlem yapılarak, yüklenici firmaya 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıkım Firmasına 160 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
SON DAKİKA: Yıkım Firmasına 160 Bin Lira Ceza - Son Dakika
