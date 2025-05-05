Yılanı Kolye Gibi Boynuna Doladı - Son Dakika
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Yılanı Kolye Gibi Boynuna Doladı

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Rizeli Ali Dilmaç, tarlasında yakaladığı yılanı güzellikleriyle anlatarak boynuna doladı.

05.05.2025 11:26
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Tuttuğu yılanın önce güzelliğini anlattı, sonra kolye gibi boynuna doladı

RİZE - Yaklaşan çay sezonu öncesinde tarlasında bakım yapan Rizeli Ali Dilmaç, çay bahçesinde yakaladığı yılanın güzelliğini anlatarak kolye gibi boynuna doladı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi'nde yaşayan Ali Dilmaç isimli çay müstahsili, önümüzdeki günlerde açılması beklenen çay sezonuna hazırlık için tarlasına girerek bakımlarını tamamlamak istedi. Tarlasında yabani otları temizleyen Dilmaç, otların arasında kıvrılan yılanı fark ederek zarar vermeden yakaladı. Halen hayatta olan yılanın nasıl bir şey olduğunu anlatan Dilmaç'ın yanında bulunan yakını ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.

Yılandan bahsederken rengine ve güzelliğine dikkat çeken Dilmaç "Büyükköy'de bugün yakalamış olduğumuz yılan anladığım kadarıyla zehirli. Çünkü kobra gibi dişlerini dışarıya çıkartıyor. Takriben 1 metre boyunda. Allahü teala güzel yaratmış. Altı sarı, üstü siyah, desenli bir şey. Rabbim bundan inşallah kimseye zarar vermesin. Allah böyle yılana benzeyen insanların şerrinden bizi korusun. Allah böyle özene bezene yaratmış bunu" ifadelerini kullandı ve kuyruğu ile birleştirerek kolye gibi boynuna taktı.

Dilmaç, yılanı anlattıktan sonra kimseye zarar vermemesi için yılanı öldüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yılanı Kolye Gibi Boynuna Doladı - Son Dakika

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