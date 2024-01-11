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Yılbaşı gecesi başından vurulan genç kızın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Yılbaşı gecesi başından vurulan genç kızın katil zanlısı yakalandı

İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi başından vurularak hayatını kaybeden Melek Nur Özgener'in öldürdüğü şüphelisi Ercan Ş., polis tarafından yakalandı. Şüpheli, daha önce 48 suç kaydı bulunan biri olup ifade vermeyerek 'susma' hakkını kullandı ve tutuklandı.

Yılbaşı gecesi başından vurulan genç kızın katil zanlısı yakalandı
11.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:02
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Ali AKSOYER/İSTANBUL,FATİH'te yılbaşı gecesi başından vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in öldürdüğü şüphelisiyle aranan Ercan Ş.(32)  yakalandı. Daha önceden 48 suç kaydı bulunan şüpheli ifade vermeyerek "susma" hakkını kullanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih, Ali Kuşçu mahallesinde yılbaşı gecesi saat 00.16 sıralarında meydana gelen olayda Melek Nur Özgener başından tabancayla vurularak ağır şekilde yaralanmış halde hastaneye bırakılmıştı. Yapılan tüm çabalara rağmen Melek Nur Özgener hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Melek Nur Özgener'in vurulduğu otomobilin içinde olduğu öğrenilen Nisa A., bir arkadaşlarıyla buluştuklarını bu sırada o kişinin silahını çıkararak "Seni mi vurayım yoksa Seni mi vurayım" diye şaka yaparken silahın patladığını ve arkadaşının vurulduğunu söylemişti.  Olayı gerçekleştiren kişinin isminin Ercan Ş. olduğu belirlenmişti.

OPERASYON YAPILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin izini önceki gün Alibeyköy'de buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı öğrenilen şüpheli Ercan Ş. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli kendisini yakalayan polislere olayın bir kaza sonucu meydana geldiğini söylerken, resmi ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandı. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 9 mm çapında tabanca incelenmek üzere polis laboratuvarına gönderildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önceden 48 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Ercan Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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