Yılbaşı İçin Açık Görüş İmkanları

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların, ziyaret hakkı olan yakınlarıyla 23-29 Aralık'ta yapacakları görüşmeleri yılbaşı nedeniyle açık görüş şeklinde yapmalarına imkan sağlayacaklarını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum."