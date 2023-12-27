 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yılbaşında beslenme ve şok diyet uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Yılbaşında beslenme ve şok diyet uyarısı

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, yılbaşında beslenme ve sonrasında yapılan şok diyetler ve detokslarla ilgili uyarılarda bulundu. Yılbaşı akşamı fazla besin tüketmek yerine öncesinde sağlıklı beslenmeye dikkat etmek ve yılbaşı sonrasında da düzenli beslenmeye devam etmek önemlidir.

Yılbaşında beslenme ve şok diyet uyarısı
27.12.2023 - 10:44,  Güncelleme: 10:56
Abone Ol

Sosyal, kültürel ve psikolojik faktörlerin diyet alımlarında önemli etkenler olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, "Yılbaşı akşamı gibi özel günlerde yiyecek ve içecek tüketimimizin rutin miktarların üzerinde olması da alışılageldik bir durumdur. Bu noktada kaçınmamız gereken en önemli şey yılbaşı akşamı fazlaca besin tüketeceğimizi önceden kabul ederek öncesi ve sonrası besin alımımızı aşırı kısıtlamaktır. Yılbaşı akşamı fazla besin tüketeceğine önceden şartlanmak, gerçekten canımız istemese de tok olsak da gereksiz yere tüketime neden olabilir. Yılbaşı akşamı çok yiyeceğinizi düşünerek gün içinde kendinizi aç bırakmayın" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, yılbaşında beslenme ve sonrasında yapılan şok diyetler ve detokslarla ilgili uyarılarda bulundu.

AŞIRIYA KAÇILMADIĞI SÜRECE TELAFİ EDİLEBİLİR

Aşırı tüketimin ardından yılbaşı akşamını telafi çabalarının geldiğine işaret eden Doç. Dr. Bakır, "Telafi edebilmek adına öncesinde, gün içinde fazlaca kısıtlı beslenmek, akşam yemeğinde aşırı beslenmeyle sonuçlanabilir. Yılbaşı öncesi gün içinde küçük ve sık öğünler yapın. Bu öğünlerinizde mümkün olduğu kadar sağlıklı karbonhidratlara -tam tahıllar, taze sebze ve meyveler- ve proteinlere -yarım yağlı süt ürünleri- yer verin. Aşırıya kaçılmadığı sürece, bir gün için olağanın üzerinde porsiyon miktarları çok kabul edilebilir ve kolaylıkla telafi edilebilir. Bir öğünde aşırı tüketim sadece ağırlık artışı riski ile ilişkilendirilmemeli, metabolik ve fizyolojik olarak çok daha tehlikeli sonuçları olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır" diye konuştu.

YEMEĞİNİZİ TEK TABAKLA SINIRLANDIRIN

Yılbaşı öncesi gün içinde sık sık, hafif öğünlerle beslenmenin, akşam kontrolsüz beslenmenin önüne geçeceğini anımsatan Doç. Dr. Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılbaşı akşam yemeğinin tek tabak ile sınırlandırılması, tüketilecek tüm besinlerin tek seferde tabağa alınması kontrolü sağlayacaktır. Tabağın yarısında sebze yemekleri ve salataya yer verilmesi sağlıklı bir tabak oluşturmamızı kolaylaştıracaktır. Yılbaşı gecesi fazlaca besin tüketildiyse sonrasında telafi yöntemi olarak aç kalmak, sadece sıvı veya tek bir besin grubundan tüketmek yine istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Onun yerine yılbaşı günü olduğu gibi ertesi gün de hafif ve sık öğünlerle beslenmek, takip eden günlerde rutin düzeninize ve ağırlığınıza dönmenize yardımcı olacaktır. Yılbaşı ertesi kendinizi aç bırakmayın, şok diyet/detoks gibi girişimlerden kaçının. Yılbaşı ertesi bol su için, basit şeker ve fazla tuz alımından kaçının. Yılbaşı ertesi rutin tüketimlerinizdeki porsiyonları azaltabilirsiniz ancak öğün atlamayın. Telafi edici davranışlar yerine olağan düzeninize devam edin. Yılbaşı öncesi veya sonrası çok az yemek, şok diyet veya detoks adı altında kısıtlayıcı beslenmek gibi davranışlar kısıtlayıcı/telafi edici davranışlar olarak tanımlanabilir. Bu davranışlar yaşamınız boyu sizi etkileyebilecek olan yeme davranışı bozukluklarını tetikleyebilir."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yeditepe Üniversitesi, Yılbaşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılbaşında beslenme ve şok diyet uyarısı - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49
Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, 'Kocanı mı aldattın?' sözleriyle linç edildi Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49 Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yılbaşında beslenme ve şok diyet uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement