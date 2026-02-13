Yıldırım, AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldırım, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçen Yıldırım, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih etti."

Yıldırım, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.