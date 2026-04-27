Yıldırım Belediyesi kentsel dönüşümde 30 bin konut hedefliyor

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Oktay Yılmaz, Bursa'daki Yapı ve Yaşam Fuarı'nda ilçenin çehresini değiştiren projeleri anlattı. Yılmaz, 27 mahallede 286 proje ile dönüşüm yaptıklarını, 2019'dan bu yana 2 bin 800 bağımsız birim ürettiklerini, 2026'ya kadar 4 bin 600 birim daha üreteceklerini belirtti. Toplamda 4 bin 150 birim yıkılıp 7 bin 400 birim üretildi veya üretilecek.

Kamu-özel sektör işbirliğine dikkat çeken Yılmaz, 17 projede 750 birim yıkılıp 2 bin 300 depreme dayanıklı birim yapılacağını söyledi. 2024-2029 hedefinin 30 bin konut olduğunu, 720 hektar alanın dönüşüme hazır hale getirildiğini ifade etti. Ayrıca 13 mahallede 450 hektar alanda planlama çalışmaları başlatıldı. 850 hektarda imar uygulaması tamamlanarak 40 bin tapu dağıtıldı. Yılmaz, dönüşümü bina yenilemekten ibaret görmediklerini, yeni ulaşım arterleri ve sosyal alanlarla yaşam alanları oluşturduklarını vurguladı.