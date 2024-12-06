Yıldırım\'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanıyor

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 30 bin konutluk kentsel dönüşüm hedefi kapsamında yaklaşık 6 bin metrekare alanda konut ve iş yerlerinden oluşan projede hak sahiplerine anahtarlarının gelecek ay teslim edilmesi planlanıyor.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca rezerv yapı alanı ilan edilen Mimarsinan Mahallesi'ndeki 13 bina, 32 bağımsız bölüm, 33 hak sahibiyle yüzde 100 uzlaşı yıkıldı.

Bunların yerine 6 bin metrekareye yakın alanda zemin üstü 5 kat olacak şekilde 3 blok inşa edildi. 131 konutun yer aldığı projede, 2 bin 118 metrekare iş yeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark bulunuyor.

Projenin yüzde 95'inin tamamlandığı kentsel dönüşüm alanındaki hak sahiplerine anahtarlarının gelecek ay verilmesi hedefleniyor.

"26 kentsel dönüşüm projemiz var"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların tamamı ile uzlaşma sağlanan projenin domino etkisiyle bölgenin dönüşümüne hız kazandıracağını belirtti.

İlçenin dört bir yanında sadece binaları değil yaşamı değiştirecek önemli kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 bin metrekarelik alanda kamunun da desteklediği çalışmalarla 26 kentsel dönüşüm projemiz var. Projelendirme çalışmalarını sürdürdüğümüz çalışmalar var. Yıldırım gibi büyük bir kentte kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca belediye eliyle yürütülmesi pek mümkün değil. Hemşehrilerimizin ve özel sektörün dönüşüm çalışmalarına katılması büyük önem arz ediyor. Kamuyla, özel sektör eliyle ve hemşehrilerimizin desteğiyle kentsel dönüşüm projelerimizi yalnızca bu projelerle değil, gönüllülük ile tüm ilçemizde gerçekleştireceğiz. İnşallah bu dönemde Yıldırım'da 30 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dirençli şehirleşmesiyle parlayan bir Yıldırım inşa etmek için büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm diyoruz."