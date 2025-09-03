Yıldırım Düşmesi Baba ve Oğlunu Hayatından Etti - Son Dakika
Yıldırım Düşmesi Baba ve Oğlunu Hayatından Etti

Yıldırım Düşmesi Baba ve Oğlunu Hayatından Etti
03.09.2025 23:07
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaylada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden baba ile oğlu hayatını kaybetti.

YAYLADA BABA İLE OĞLUNA YILDIRIM İSABET ETTİ

Kent merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Sındıran Mahallesi'nin yaylasında çobanlık yapan Abdulmenaf (51) ile oğlu Bayram Kısak'a (14) yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde baba ile oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından morga konuldu.

Kaynak: AA

