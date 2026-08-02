Yıldırım Erzincan'da Yatırımları İnceledi - Son Dakika
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Yıldırım Erzincan'da Yatırımları İnceledi

Yıldırım Erzincan\'da Yatırımları İnceledi
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Binali Yıldırım, Erzincan'da Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde projeleri ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak devam eden yatırım ve projeleri inceledi.

Yıldırım'a ziyaretlerde, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile ilgili kurumların birim amirleri eşlik etti.

Program kapsamında ilk olarak AK Parti Otlukbeli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, partililerle bir araya geldi. Daha sonra Otlukbeli Belediyesini ziyaret eden Yıldırım, Belediye Başkanı Yusuf Tektaş'tan ilçede yürütülen hizmet ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Otlukbeli Kaymakamlığı görevine atanan Volkan Oral'ı ziyaret eden Yıldırım ve Aydoğdu, Oral'a yeni görevinin "hayırlı olmasını" dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Heyet, Otlukbeli ilçe merkezinde Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğunda yapımı süren taşkın koruma tesisinde de incelemelerde bulundu. DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, projenin ilçeye "hayırlı olmasını" dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Çayırlı ilçesindeki program kapsamında ise Turnaçayırı Barajı ve Sulama Projesi ile Erzincan-Başköy-Çayırlı Yolu'nda incelemeler gerçekleştirildi. Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal ile DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan bilgi alan heyet, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve tarımsal üretimi destekleyecek projelerin son durumunu değerlendirdi.

Toplam 147 bin 870 dekar arazinin sulanmasını hedefleyen proje kapsamında, 96 bin 870 dekar alanı kapsayan Turnaçayırı Barajı Sulaması 1. Kısım İnşaatı'nın ana boru hattı çalışmaları da yerinde incelendi.

Daha sonra AK Parti Çayırlı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, partililerle bir araya geldi. Buradan ilçe merkezinde kendi adının verildiği caddenin açılışını da gerçekleştiren Yıldırım, Çayırlı Belediyesi tarafından hayata geçirilen sera alanlarının açılışına katılarak tesislerde incelemelerde bulundu.

Programın son bölümünde ise Turnaçayırı Barajı Sulaması 1. Kısım İnşaatı kapsamındaki ana boru hattı çalışmalarını inceleyen Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yıldırım Erzincan'da Yatırımları İnceledi - Son Dakika

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