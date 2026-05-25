Yıldırım: Transferlerde Görüşmeler Sürüyor

Aziz Yıldırım, Sörloth transferi için görüşmelerin sürdüğünü ancak neticelenmediğini belirtti. Salah ile temaslarının olmadığını, 20 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme talebinin 90 milyon euroya denk geldiğini söyledi. Yerli oyuncu takviyesi yapacaklarını, Diego Carlos'un durumunu değerlendireceklerini ifade etti.

Ali Koç ve Hakan Safi'yi davet eden Yıldırım, Samandıra'ya gideceklerini ve her şeye ortak olacaklarını söyledi. Ederson'un başarısız olduğu yorumlarına katılmadığını, iyi bir kaleci olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin başarısının Türkiye'ye de katkı sağlayacağını belirtti.

Geçmişte yaşananlardan ders alınması gerektiğini, 3 Temmuz süreciyle Fenerbahçe'nin aşağıya çekildiğini iddia etti. Aykut Kocaman ile şu anda bir konularının olmadığını, Oğuz Çetin ile çalıştıklarını söyledi. İki yabancı santrfor alacaklarını, bir yerli santrfor için de tartıştıklarını açıkladı.

Kendisini lider olarak tanımlayan Yıldırım, Ali Koç döneminde küçük hatalardan dolayı başarı gelmediğini ifade etti. 2024'te şampiyonluk gelmeyince üzüntü yaşandığını, 12 yıldır şampiyon olamamanın ayrışmalara yol açtığını söyledi. Camianın büyüklüğünü korumak için aday olduğunu belirtti.