Yıldız'dan Suriye İçin Merkezi Yönetim Çağrısı
Yıldız'dan Suriye İçin Merkezi Yönetim Çağrısı

21.08.2025 20:39
BM'de konuşan Ahmet Yıldız, Suriye'nin istikrarı için merkezi yönetim ve birleşik ordu şart dedi.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Suriye'nin istikrar ve güvenliğini yeniden sağlama görevinden sapılmaması gerektiğini belirterek, bu hedef için merkezi bir yönetimin ve birleşik bir ulusal ordunun şart olduğunu söyledi.

Yıldız, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

Suriye'nin uluslararası gündemin önemli bir parçası olmaya devam ettiğini belirten Yıldız, yeni dönemde, ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal birliği temelinde barış ve istikrarın sağlanması için sürekli çaba gerektiğinin altını çizdi.

Yıldız, "Bu hedefe ulaşmak için Suriye yönetiminin güçlendirilmesi hayati önem taşıyor. Ülkede istikrar ve güvenliği yeniden sağlama temel görevimizden sapmamalıyız. Suriye hükümeti, halkı ve toprakları için güvenliği güçlendirmeye kararlıdır. Merkezi bir yönetim ve birleşik bir ulusal ordu, bu hedefe ulaşmak için olmazsa olmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, eğitim ve danışmanlık başta olmak üzere Suriye'nin kapasite geliştirme çalışmalarını destekleme çabalarını hızlandırdığını belirten Yıldız, Suriye yönetiminin vatandaşlarına hizmet edebilmesi için ülkeye yönelik kalan yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

Yıldız, "Hepimiz, 'Yeni Suriye' vizyonunun tüm toplulukların, inançların ve kültürlerin eşit derecede saygı görüp korunduğu bir vizyon olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Türkiye, böylesine kapsayıcı ve yapıcı bir vizyonu sürekli olarak savunmuştur." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin birliğini tehdit eden eylemlere müsamaha gösterilmemelidir"

Diğer yandan Süveyda'daki son gelişmelerin, İsrail politikalarının bölgedeki yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı doğasını bir kez daha gözler önüne serdiğine işaret eden Yıldız, "Bu bağlamda, bölgesel güvenliğin komşuların zayıflığı veya istikrarsızlığı üzerine değil, refahı ve istikrarı üzerine inşa edilmesinin önemini vurguluyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Suriye'nin egemenliğini baltalayan veya parçalanmayı körükleyen çabaların, daha geniş bir bölgesel istikrarsızlaşma riski taşıdığına vurgu yaparak, "Bu nedenle tüm aktörlerin eylemlerinin daha geniş kapsamlı sonuçlarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Suriye'nin birliğini, istikrarını ve halkının refahını tehdit eden istikrarsızlaştırıcı eylemlere müsamaha gösterilmemelidir." dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik istikrarsızlaştırıcı hareketleri önlemek için uluslararası ve bölgesel ortaklarla yakın istişare halinde olduğunu belirten Yıldız, bu bağlamda barışçıl çözüm arayışı için bir dizi bölgesel toplantıyı güçlü bir şekilde desteklediklerini kaydetti.

"Sözde SDG'ye ek baskı uygulanmalıdır"

Yıldız, konuşmasında, Suriye hükümeti ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG arasında varılan 10 Mart anlaşmasının uygulanmasının hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Sözde SDG'den, gerilimi azaltacak veya güvenlik ve güven ortamına katkıda bulunacak güvenilir adımları henüz görmediklerini belirten Yıldız, örgütün diğer ülkelerden gelen üyelerinin henüz Suriye'den ayrılmadığını vurguladı ve "Belirsizliği uzatmayı ve olası krizleri çıkarları için kullanmayı amaçlayan sözde SDG'ye ek baskı uygulanmalıdır." dedi.

Yıldız, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, merkezi kurumların otoritesine aykırı, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü zedeler nitelikte Suriye toplumsal dokusundan yeni unsurları tek taraflı ve kötü niyetli bir gündem içine çekme çabalarını sürdürdüğü uyarısında bulunarak, bu yapının dağıtılması ve silahsızlandırılması gerektiği çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

