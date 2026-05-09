Yıldız: İsrail'in Kolonizasyonuna Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldız: İsrail'in Kolonizasyonuna Sert Tepki

09.05.2026 01:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, İsrail'in Filistin'deki kolonizasyon eylemlerini kınadı ve durdurulması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria dahil tüm Filistin topraklarında uyguladığı "kolonizasyon" önlemlerini kınayarak yasa dışı eylemlerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Yıldız, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Grubu Başkanı olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Danimarka, Fransa, Yunanistan, Letonya ve İngiltere daimi temsilciliklerinin teklifiyle düzenlenen "Batı Şeria ve Doğu Kudüs" konulu "Arria Formülü" toplantısında İİT grup bildirisini sundu.

Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Filistin topraklarının genelindeki yasa dışı eylemlerine değinen Yıldız, İsrail'in "Filistin'in halkına, haklarına, topraklarına, güvenliğine ve onuruna yönelik süregelen saldırılarının", bu sorunun kök nedenlerinin ele alınmasını acil bir zorunluluk haline getirdiğini söyledi.

Yıldız, bu uzun süreli adaletsizliğin temel meselelerini ele alan 2803 ve 2334 sayılı BMGK kararlarını ve diğer pek çok ilgili BM kararını hatırlatarak, "Filistinlilerin evlerinin ele geçirilmesi, yıkılması ve Filistinli ailelerin sınır dışı edilmesi de dahil, tüm kolonizasyon önlemlerini kınıyoruz. Bu tür yasa dışı eylemler durdurulmalıdır." dedi.

İİT adına İsrail tarafından her gün ihlal edilen Gazze'deki ateşkesin gözetilmesini ve Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan'ın titizlikle uygulanmasını talep eden Yıldız, Filistin meselesinin "tek ve bölünmez bir bütün" olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Batı Şeria'da, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, İsrail'in yasa dışı eylemlerini, yerleşimleri genişletmesini, ilhak planlarını, yerleşimci terörizmini, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsal mekanlarına, özellikle de Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, şunları kaydetti:

"Son olarak, Filistin halkının devredilemez kendi kaderini tayin etme hakkına ve Filistin Devleti'nin ezici bir çoğunluk tarafından tanınmasına dayanarak, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olarak kabul edilmesi yönündeki küresel çağrıya Konseyin yanıt vermesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Bu, tarihi bir adaletsizliğin adil ve barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik somut bir katkı olacaktır."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız: İsrail'in Kolonizasyonuna Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 02:56:52. #7.12#
SON DAKİKA: Yıldız: İsrail'in Kolonizasyonuna Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.