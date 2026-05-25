Yıldız Kardeşler Camii'nde Mahalle Mektebi Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldız Kardeşler Camii'nde Mahalle Mektebi Yeniden Canlanıyor

Yıldız Kardeşler Camii\'nde Mahalle Mektebi Yeniden Canlanıyor
25.05.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki Yıldız Kardeşler Camii, Osmanlı geleneğini yaşatıyor, kütüphane ve okuma halkaları ile vatandaşları buluşturuyor.

ERZURUM'da geçen yıl ibadete açılan Yıldız Kardeşler Camii'nde, Osmanlı'dan günümüze uzanan 'Mahalle mektebi' geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla proje başlatıldı. Camide oluşturulan kütüphaneden vatandaşlar istedikleri kitapları alıp okuduktan sonra geri getiriyor.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde geçen yıl tamamlanarak ibadete açılan Yıldız Kardeşler Camii'nde Osmanlı'nın asırlık geleneği 'mahalle mektebi' uygulaması yaşatılıyor. Cami görevlileri ve dernek yönetimi öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında camide hem eğitim hem de sosyal dayanışmayı güçlendirecek etkinlikler düzenleniyor.

Proje çerçevesinde camide oluşturulan özel kütüphanede bu yılın teması olarak belirlenen 'Hz. Muhammed'in hayatı ve sünneti' konularındaki kitaplara yer verildi. Caminin bir bölümünde oluşturulan kütüphaneye konulan kitaplar, vatandaşların istifadesine sunuldu. 7'den 70'e her kesime hitap eden kitapları almak serbest. Camiye gelen herkes seçtikleri kitapları alıp evlerine gidiyor. Okumayı tamamlayanlar kitapları geri getiriyor. Hz. Muhammed'in hayatını ve ahlakını anlatan eserlerin yanı sıra çocuklara yönelik dini ve eğitici masal kitapları ile Kur'an-ı Kerim vatandaşlara hediye ediliyor.

Mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı hedefleyen cami yönetimi, 'okuma halkaları' projesini başlattı. Düzenli olarak bir araya gelen mahalleli, bu halkalarda hem komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor hem de İslam dinini sahih kaynaklardan öğrenme fırsatı buluyor. Cami imam hatibi Abdurrahman Velioğlu, cami kütüphanesindeki kitapları isteyenlere verdiklerini, okuyanların geri getirdiklerini söyledi. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere göre kitaplar bulunduğunu belirten Yıldız Kardeşler Camii Dernek Başkanı Sadettin Ayık, "Çocuklar için masal kitapları var. Yetişkinler için Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitaplar var. Her çeşit kitabımız var. Vatandaşlarımız okumak için bunları ücretsiz alabilirler" dedi.

Yıldız Kardeşler Camii'nde mahalle mektebinin yaşatıldığını belirten Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi Başkanı Murat Ertaş, "Bu yapılan aslında daha evvel var olup unutulmuş bir gelenek. Camilerimiz Türk kültür ve irfanında her zaman mahalle mektebi olmuştur. Bu mahalle mektebi olma özelliğini yeniden yaşatmaya başladı Yıldız Kardeşler Camimiz. Cami kelimesinin kök cem olmak bir araya gelmektir. Mahalle kültürünü yaşatan en önemli merkezlerimizden biri camilerimizdir. Burada mahalleli bir araya gelip dinini daha iyi anlamak için peygamberimizin hayatını öğrenecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız Kardeşler Camii'nde Mahalle Mektebi Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı
Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı

10:39
Dünya devi ne hallere düştü Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:45:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Yıldız Kardeşler Camii'nde Mahalle Mektebi Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.