Yıldızeli\'nde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Töngel köyünde akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahla vurulan Yasin I'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan T.I, A.I. ve K.I. ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından şüpheli S.I'yı gözaltına aldı.